Прикордонники ліквідували схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Під час спільної спеціальної операції співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону, Східного регіонального управління, працівники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області та Служби безпеки України у Львівській області викрили масштабну схему ухилення від сплати митних платежів.

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Пише Правда.іф з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

12 машин та понад 1,3 млн гривень незаконного прибутку, ухилення від податків – і все це під прикриттям благодійності. Організатор схеми вже отримав підозру, а слідство встановлює всіх причетних осіб. За даними слідства, чоловік закуповував автомобілі у країнах Європейського Союзу, а потім за готівку реалізовував на території України.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України триває.