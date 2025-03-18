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Чоловік дивиться на припарковані автомобілі на стоянці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикордонники ліквідували схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Автор: Оксана Марушкевич
18/03/2025 18:21
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Під час спільної спеціальної операції співробітники 7-го прикордонного Карпатського загону, Східного регіонального управління, працівники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області та Служби безпеки України у Львівській області викрили масштабну схему ухилення від сплати митних платежів.

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Пише Правда.іф з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

12 машин та понад 1,3 млн гривень незаконного прибутку, ухилення від податків – і все це під прикриттям благодійності. Організатор схеми вже отримав підозру, а слідство встановлює всіх причетних осіб. За даними слідства, чоловік закуповував автомобілі у країнах Європейського Союзу, а потім за готівку реалізовував на території України.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України триває.

Чоловік стоїть поруч з автомобілем Volkswagen.
Двоє чоловіків обговорюють автомобіль поруч із будинком.