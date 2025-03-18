Буданов відзначив десантника з Івано-Франківщини Олександра Єгорова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відзначив військовослужбовця з Рогатинщини.

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Пише Правда.іф з посиланням на МІСТО

Героїв-воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України – відзначив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Серед тих, хто отримав нагородний пістолет, – молодший сержант Олександр Єгоров, родом із Рогатина.

Буданов, звертаючись до десантників, підкреслив:

“Ви ― гордість і сила України. Кожен з вас на полі бою доводить, що українські десантники дійсно ― завжди перші. Для мене особисто це ще й символічно, бо й сам я закінчив факультет аеромобільних військ Одеського інституту. Продовжуємо боротьбу!”

Ці слова звучать особливо сильно, зважаючи на той шлях, який пройшли воїни 80-ї бригади разом із бійцями воєнної розвідки.

За повідомленнями, десантники разом із розвідниками здійснили ряд важливих операцій на фронті. Вони проявили високий професіоналізм і хоробрість, зокрема в боях за Вознесенськ, Антонівський міст, Чорнобаївку. Під час виконання бойових завдань багато хто зазнав важких поранень.