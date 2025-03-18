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Свічка горить з текстом ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші зупинятимуть рух транспорту під час хвилини тиші

Автор: Оксана Марушкевич
18/03/2025 19:02
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Від сьогодні, 18 березня, у Калуші рівно о 9 годині ранку зупинятимуть рух на основних вулицях міста під час Загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять полеглих Героїв.

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Про це повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.

Підкреслюючи важливість цієї миті, у Калуші щоденно, під час хвилини мовчання, тимчасово зупинятиметься рух транспорту на центральних перехрестях міста:

  • б-р Незалежності – вул. Євшана – вул. Європейська;
  • пр. Лесі Українки – бульвар Незалежності;
  • вул. Дзвонарська – вул. Винниченка – вул. Сівецька.

Ця вимога стосується всіх транспортних засобів.

“Зупинимося на мить. Згадаємо тих, хто вже не з нами. Вшануймо їхню жертву мовчанням, яке звучить голосніше за будь-які слова”, – каже мер.