На Франківщині прощалися з полеглим захисником Берчаком Михайлом

18 березня 2025 року Пасічнянська громада попрощалася із ще одним своїм захисником – кулеметником Берчаком Михайлом.
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Повідомляє Gromada Pasichna, передає Правда.іф.
Михайло Васильович Берчак народився 7 листопада 1990 року в селі Пнів, закінчив школу.
До лав Збройних Сил України був призваний у лютому 2023 року. Мужньо боронив східні рубежі нашої Батьківщини в районі міста Часів Яр, служив кулеметником. Довгий час військовий вважався безвісти зниклим.
17 березня 2025 року траурний кортеж із тілом загиблого Воїна Михайла востаннє прибув в село Пнів, до рідного дому Захисника, де його зустріли рідні, сусіди, друзі, знайомі, жителі громади та побратими.
“Сьогодні біля рідного дому воїна односельці та побратими прощалися зі своїм оборонцем. Після спільної молитви за загиблим, жалобна процесія з тілом захисника України Михайла Берчака вирушила до Церкви «Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії» села Пнів, де священнослужителі провели Чин відспівування загиблого”, – йдеться у дописі.