На Франківщині прощалися з полеглим захисником Берчаком Михайлом

18 березня 2025 року Пасічнянська громада попрощалася із ще одним своїм захисником – кулеметником Берчаком Михайлом.

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Повідомляє Gromada Pasichna, передає Правда.іф.

Михайло Васильович Берчак народився 7 листопада 1990 року в селі Пнів, закінчив школу.

До лав Збройних Сил України був призваний у лютому 2023 року. Мужньо боронив східні рубежі нашої Батьківщини в районі міста Часів Яр, служив кулеметником. Довгий час військовий вважався безвісти зниклим.

17 березня 2025 року траурний кортеж із тілом загиблого Воїна Михайла востаннє прибув в село Пнів, до рідного дому Захисника, де його зустріли рідні, сусіди, друзі, знайомі, жителі громади та побратими.