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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті зустрінуть скорботний кортеж з полеглим Андрієм Красієм

Автор: Оксана Марушкевич
18/03/2025 19:33
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Завтра, 19 березня, Калуська громада зустрічає полеглого Героя Андрія Красія

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Повідомляє Андрій Найда, пише Правда.іф

0 12:00 – виїзд траурної колони з тілом Героя з Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:

-Івано-Франківська;

-Бандери;

-Грушевського;

-Винниченка;

-пр.Лесі Українки;

-б. Незалежності;

-Європейська;

-ПК “Мінерал”.

Парастас о 12:30.

Опісля траурний кортеж прямуватиме в с. Копанки маршрутом:

-вул. Європейська;

-Євшана;

-Глібова;

-с. Копанки, вул. Січових Стрільців, 24.

Чин похорону розпочнеться в четвер, 20 березня, о 10:00 від рідної хати нашого Воїна.

Відправа в церкві Архистратига Михаїла ПЦУ с. Копанки.

Поховають Андрія Красія на кладовищі рідного села.