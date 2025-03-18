На Прикарпатті зустрінуть скорботний кортеж з полеглим Андрієм Красієм

Завтра, 19 березня, Калуська громада зустрічає полеглого Героя Андрія Красія
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Повідомляє Андрій Найда, пише Правда.іф
0 12:00 – виїзд траурної колони з тілом Героя з Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:
-Івано-Франківська;
-Бандери;
-Грушевського;
-Винниченка;
-пр.Лесі Українки;
-б. Незалежності;
-Європейська;
-ПК “Мінерал”.
Парастас о 12:30.
Опісля траурний кортеж прямуватиме в с. Копанки маршрутом:
-вул. Європейська;
-Євшана;
-Глібова;
-с. Копанки, вул. Січових Стрільців, 24.
Чин похорону розпочнеться в четвер, 20 березня, о 10:00 від рідної хати нашого Воїна.
Відправа в церкві Архистратига Михаїла ПЦУ с. Копанки.
Поховають Андрія Красія на кладовищі рідного села.