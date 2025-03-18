Яких груп крові бракує в лікарнях Івано-Франківщини цього тижня

У лікарнях Івано-Франківська та області — дефіцит донорської крові 2- та 3- груп.

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Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів, пише Бліц-Інфо

«Поки ми читаємо про обіцянки припинення вогню, наші військові продовжують ризикувати життям на всіх ділянках фронту, а цивільні потерпають від російських ракет і дронів. Тому передусім ми самі маємо подбати про свій порятунок, у тому числі — регулярно здавати кров для тих, хто найбільше її потребує. Це безцінна допомога, адже кров ніде не виготовляється і не продається — лише ми самі можемо нею поділитися», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня на Прикарпатті потрібні донори крові 2-, 3- груп.

Як здати кров?

– Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

– Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

– Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами.