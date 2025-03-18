Франківський драмтеатр оприлюднив репертуар на квітень

Актори Франківського драмтеатру запрошують містян та гостей Івано-Франківська на покази вистав у квітні.

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Пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр

Наступного місяця покажуть 29 вистав.

Для внутрішньо переміщених осіб покази вистав безкоштовні за наявності вільних місць.

Квитки онлайн за посиланням: http://www.dramteatr.if.ua/show/ та у касі театру.