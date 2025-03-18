Ректор ПНУ став членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України

Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор Ігор Цепенда, долучився до лав Національної академії педагогічних наук України. Він отримав диплом члена-кореспондента з рук президента НАПН України Василя Кременя.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії

Національна академія педагогічних наук України радо вітає нового члена-кореспондента – ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ігоря Цепенду. Ця почесна відзнака була вручена йому під час урочистої церемонії головою академії, Василем Кремнем.

Про важливу подію у своїй науково-педагогічній кар’єрі Ігор Цепенда повідомив громадськість через особисту сторінку в соціальній мережі Facebook, де поділився своїми враженнями від отриманого визнання та подякував колегам за спільну роботу над розвитком університету.

“З приємністю отримав з рук президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя диплом члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України. Це велика честь, яку сприймаю передусім як відзнаку всього нашого університету – його команди, викладачів, науковців, студентів”, – зазначив Ігор Цепенда у своєму дописі.

Обрання членом-кореспондентом НАПН України є визнанням вагомого внеску науковця у розвиток педагогічної науки та освіти в Україні, його досягнень у дослідницькій діяльності та впровадженні інноваційних освітніх підходів, що особливо важливо в умовах реформування системи вищої освіти України та її інтеграції до європейського освітнього простору.

У своєму зверненні ректор підкреслив особливу роль Прикарпатського національного університету як інституції, що виходить за межі традиційного освітнього закладу і стає центром інтелектуального й суспільного розвитку регіону.

“Прикарпатський національний університет – це більше, ніж просто заклад освіти. Це місце, де народжуються ідеї, де формується майбутнє, де кожен день – це шлях до нових знань і відкриттів”, – наголосив новообраний член-кореспондент НАПН України.

Професор Цепенда висловив подяку своїм колегам за спільну працю, яка зробила можливим це визнання, та Національній академії педагогічних наук за високу оцінку діяльності Прикарпатського університету, висловивши переконання, що попереду ще чимало досягнень та наукових звершень.

“Дякую всім, хто разом зі мною творить цей шлях. Це наше спільне визнання, і я вдячний за це Національній академії педагогічних наук і переконаний – попереду ще багато звершень!”, – підсумував ректор.

Слід зазначити, що Національна академія педагогічних наук України є вищою галузевою науковою установою в країні, яка координує, організовує та проводить дослідження у галузі освіти, педагогіки та психології, а її члени-кореспонденти обираються з числа докторів наук, які мають визнані наукові здобутки та роблять вагомий внесок у розвиток педагогічної науки.