В Івано-Франківській громаді відкрили оновлений Будинок культури

У селі Радча Івано-Франківського району Івано-Франківської області урочисто відкрили оновлений Будинок культури. У цій будівлі працює ЦНАП та діє народний дім.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

“Щира подяка всім, хто долучився до його відновлення. Цей результат став можливим завдяки спільним зусиллям меценатів та міської влади.

Будівля знову ожила: тепер тут працює ЦНАП, діє народний дім, проводяться різноманітні гуртки”, – йдеться у дописі.