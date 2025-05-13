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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківській громаді відкрили оновлений Будинок культури

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 13:33
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У селі Радча Івано-Франківського району Івано-Франківської області урочисто відкрили оновлений Будинок культури. У цій будівлі працює ЦНАП та діє народний дім.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

“Щира подяка всім, хто долучився до його відновлення. Цей результат став можливим завдяки спільним зусиллям меценатів та міської влади.

Будівля знову ожила: тепер тут працює ЦНАП, діє народний дім, проводяться різноманітні гуртки”, – йдеться у дописі.

Участь в урочистому дійстві взяли міський голова Руслан Марцінків, народна депутатка України Оксана Савчук та депутати міської Сергій Абрам’як та Надія Загурська.