Завтра Калуська громада зустрічатиме 35-річного солдата Сергія Федьківа

14 травня, у середу, Калуська громада зустрічатиме Героя – 35-річного солдата Сергія Федьківа.
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Про це повідомив голова громади Андрій Найда, пише Правда.
Завтра, 14 травня, о 13:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Бандери;
- вул. Грушевського;
- вул. Винниченка;
- пр. Лесі Українки;
- б-р Незалежності;
- вул. Європейська;
- ПК «Мінерал».
Початок парастасу — о 13:30. Чин похорону розпочнеться 15 травня о 12:00 годині від ПК «Мінерал».
Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ. Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.