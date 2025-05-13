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Завтра Калуська громада зустрічатиме 35-річного солдата Сергія Федьківа
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра Калуська громада зустрічатиме 35-річного солдата Сергія Федьківа

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 13:49
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14 травня, у середу, Калуська громада зустрічатиме Героя – 35-річного солдата Сергія Федьківа.

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Про це повідомив голова громади Андрій Найда, пише Правда.

Завтра, 14 травня, о 13:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  •  вул. Івано-Франківська;
  • вул. Бандери;
  •  вул. Грушевського;
  • вул. Винниченка;
  • пр. Лесі Українки;
  • б-р Незалежності;
  •  вул. Європейська;
  •  ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 13:30. Чин похорону розпочнеться 15 травня о 12:00 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ. Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.