Відомий український актор розлучився з дружиною

Дмитро Лінартович розповів, як вони прийняли рішення розірвати шлюб та в яких стосунках залишилися. Пише ТСН.

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Відомий український актор Дмитро Лінартович, який 2023 року отримав тяжке поранення у боях за Соледар, оголосив про розлучення з дружиною.

Пара вирішила розірватися шлюб під час повномасштабної війни. В інтерв’ю Oboz.ua актор розповів, що його колишня дружина з синами на початку повномасштабного вторгнення перебувала в Україні. Утім, у країні було неспокійно, тож його родина виїхала за кордон, а наразі перебуває за океаном. Вже після того, як дружина Лінартовича разом із дітьми виїхала з України, вони прийняли рішення розлучитися.

“Так сталося, що з дружиною ми розлучилися. Вона з синами нині мешкає за океаном. У перший день вторгнення відвіз їх до Богуслава. Там, як і по всій Україні на той час, було непросто – прильоти, стрес. Люди почали рухатися далі. Вона мені: “Дімо, як думаєш?”. Кажу: “Що тобі інтуїція підказує? Жінки добре відчувають”. І вони поїхали до Польщі. Потім – до Італії, згодом – знову перебралися. І ухвалили з дружиною спільне рішення, що ми вже не пара”, – поділився актор.

Дмитро Лінартович / © facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Дмитро Лінартович із повагою ставиться до колишньої дружини та вдячний їй за двох синів. Також артист підтримує зв’язок із дітьми, опікується ними та допомагає їм. Коли вони приїдуть до України, то Дмитро Лінартович обов’язково розповість синам все, що тут відбувалося, аби ті були в контексті подій.

“Діти залишаються моїми синами. Коли приїдуть до України, обов’язково візьму за руку, поводжу, розкажу. Я ними опікуюсь, допомагаю, виходжу на зв’язок. Мої сини – два козаки. Я люблю їх, з повагою ставлюся до своєї колишньої дружини, дякую, що подарувала мені прекрасних дітей. Просто що прикрашати: вона – там, я – тут. Зараз живу один”, – запевнив актор.

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