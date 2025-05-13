Навчатимуть будівництва доріг та міського господарства: ІФНТУНГ презентував оновлений Інститут архітектури і будівництва. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 13 травня, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу представив оновлений Інститут архітектури і будівництва, що наразі є вкрай актуальним у фокусі повоєнної відбудови нашої держави.

Подія об’єднала освітньо-науковий осередок університету, стейкхолдерів, партнерів, випускників та студентів вишу, пише Правда.іф з місця події.

Після об’єднання із Донбаською академією стало можливим розширення та актуалізація нових освітніх програм. Так, окрім традиційних будівництва та архітектури, тепер в ІФНТУНГ навчатимуть будівницва доріг (у тому числі мостів), міського господарства, тепло- і газопостачання, а також інших актуальних та перспективних на ринку праці професій.

“Провели певні реформи в університеті, структурні зміни і презентуємо для галузі, будівництва, архітектури області та країни нову структуру, посилену Донбаською академією”, – зазначає ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик.

За його словами, вже через півтори місяці розпочинається робота приймальної комісії. Також триває пошук спеціалістів, котрі поповнять ряди менторів науково-педагогічних кафедр Інституту.

“Звісно, є певні складнощі, які зокрема пов’язані і з реформуванням вищої освіти. Однак, ми отримали від Міністерства освіти на поточний рік досить добре фінансування і займаємо 32 місце серед державних вузів України”, – резюмує Ігор Чудик.

Сьогоднішній захід, стверджує ректор, допоможе встановити конструктивний діалог з партнерами університету та врегулювати освітній процес, акцентуючи на затребуваності ринку праці та відкидаючи вже застарілі неактуальні методики та кейси.

Точна кількість бюджетних місць на освітні програми оновленого Інституту ще невідома, але, як стверджує очільник університету, вона буде більшою, ніж на інших фундаментальних факультетах.

“Сьогодні запросили багато роботодавців з Прикарпаття, стейкхолдерів університету задля підготовки сучасного фахівця у галузі будівництва, архітектури та геодезії. Центр професійних комунікацій якраз відповідає за таку співпрацю, – розповідає керівник Центру професійних комунікацій, нещодавно створеного в ІФНТУНГ, Олег Мандрик. – Окрім нього при виші діють Центр дуальної освіти, Центр рекрутингу, які взаємодіють з фірмами, організаціями та підприємствами, для яких ми працюємо. Але саме стейкхолдери, як ніхто інший, розуміють стан ринку праці і можуть нам допомогти навчити шляхом проведення бінарних занять, лабораторних практик потрібним навичкам цього фахівця”.

Про створення спільної з ІФНТУНГ освітньо-наукової програми розповів виконуючий обов’язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Любомир Семанів:

“Ми хочемо переймати до себе студентів, котрі закінчуватимуть університет, брати їх на практику, маємо для цього потужні лабораторії. Створюємо спільний меморандум щодо співпраці із ЗВО. В основному залучатимуть студентів-геодезистів та випускників факультету “Автомобільних доріг та мостів”.

У цій галузі, за його словами, дуже відчутний брак спеціалістів, їх фактично майже немає.

“В області тільки у Надвірнянському коледжі навчають спеціальності дорожніх будівельників. Ми надіємось, що їхні випускники підвищуватимуть свій освітній рівень тут, в ІФНТУНГ”.

Фотографії Богдана Савлюка