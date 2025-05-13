Українська ведуча та блогерка виходить заміж

Українська ведуча, блогерка та інтерв’юерка Аліна Доротюк офіційно зізналась, що вперше виходить заміж. Пише ТСН

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Так, знаменитість вже два роки не самотня. Хоча про особисте життя Доротюк говорить неохоче, однак в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко привідкрила завісу. Обранця ведучої звуть Денисом. Пара вже два роки в стосунках. До речі, саме з Денисом Аліна вперше зрозуміла, що значить закохатися і побудувати серйозний союз. Ведучій неабияк подобається, що коханий сприймає її саме такою, якою вона є, підтримує, піклується про неї, але водночас не пригнічує бажань.

“Цей чоловік любить мене за те, що я просто є в цьому світі. Він мене приймає такою, яка я є, і він турбується, він мене опікає. Ніхто не пригнічує моїх бажань, мого волевиявлення. Ніхто не каже, що ти щось робиш не так. Ми існуємо паралельно, але водночас ми єдине ціле”, — поділилася ведуча.

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Познайомилася парочка цілком випадково. Зокрема, вони зустрілися в ліфті. Там розговорилися, зробили фото, а потім зав’язалося листування в соцмережах, яке перейшло в реальне життя.

“Ми познайомились в ліфті. Ми з друзями спускалися, він з другом забіг, відбулося знайомство, фото робили, відправила йому селфі. Він написав, зустрілися, кіно, зустрічі”, — ділиться ведуча.

Нині ж Аліна Доротюк вже офіційно заручена. Коханий освідчився блогерці. До речі, в особливу мить вона йому ставила зустрічне запитання, а вже аж потім відповіла згодою. Наразі закохані трішки відкладають весілля, адже сподіваються, що ситуація в країні стабілізується. Аліна Доротюк зізнається, що хоче організувати пишне святкування, але відчуває, що під час війни це не на часі.

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_