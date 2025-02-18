Відома українська ведуча Соломія Вітвіцька виходить заміж

Обранець освідчився знаменитості у День всіх закоханих. Пише ТСН

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Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька оголосила, що виходить заміж вдруге.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Коханий Соломії, військовий Олексій Ситайло, освідчився їй. Сталося це 14 лютого, у День всіх закоханих. Парочка саме насолоджувалася відпочинком у горах на заході України. День святого Валентина Олексій Ситайло вирішив зробити для них незабутнім. Чоловік покликав ведучу заміж, а вона ж, своєю чергою, погодилася.

Соломія Вітвіцька про це повідомила коротеньким роликом. На відео парочка обіймалася та ніжно цілувала одне одного. Знаменитість тримала в руках чималий букет червоних троянд, а Ситайло – маленьку скриньку, де, схоже, й була обручка. Відео Вітвіцька доповнила піснею Світлани Тарабарової – “Я кажу так”, завдяки чому й стало зрозуміло, що пара заручилася.

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