“єОселя”: Івано-Франківщина — одна з областей, де найбільше беруть пільгових кредитів на житло

31-річний Володимир Пиптюк – нацгвардієць. На захист батьківщини став 6 років тому. Має дружину Анну та синочка Давида. Досі житло молоде подружжя орендувало, але завжди мріяло про власну затишну квартиру, де місця вистачає усім.

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Якби не державна програма пільгового кредитування «єОселя», то, кажуть Пиптюки, мріяти їм би ще довго довелося. Але сьогодні вони стали власниками 2-кімнатної квартири площею 69 кв. м у житловому комплексі «U ONE», збудованому компанією blago. Адже як військовслужбовець, Володимир, відповідно до умов цієї іпотеки, має пільги – лише 3% річних упродовж перших 10 років, далі – 7%, кредит розтермінований на 20 років, пише Firtka.

«Ми порахували, що на погашення кредиту за програмою «єОселя» будемо витрачати приблизно третину мого доходу. Це трохи більше, ніж коли ми житло орендували. Але ця квартира – наша, власна! І це головне. Це те, що зможемо передати нашій дитині, коли вона підросте, – каже Володимир. Анна продовжує: – Я завжди вважала, що простому молодому подружжю нереально купити власне житло в обласному центрі. Я в декреті, тобто офіційного доходу не можу показати перед банком. Але в цьому випадку в пріорітеті заробітня плата чоловіка-військового, його кредитна історія. Тож мрія стала реальністю. Однозначно, без «єОселі» ми б власної квартири ще довго не мали б.»

Івано-Франківщина – одна з областей, де люди найактивніше користуються «єОселею». У січні, відколи фахівці відновили після масштабної кібератаки росії усі сервіси, реєстри та «Дію», мешканці області оформили 15 нових пільгових іпотек. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, це третій показник після Києва та Київської області.

Лише одна будівельна компанія blago наразі акредитована за програмою «єОселя» на Прикарпатті. Однак кількість житлових комплексів і темпи, з якими вона їх зводить, цілком задовільняють попит. Покупці мають вибір: смарт-квартира, однокімнатне житло чи кілька-кімнатні апартаменти, центр міста чи тихий спальний район. Окрім того, компанія швидко налагодила співпрацю за цією програмою з усіма державними банками, а також кількома приватними, які працюють з «єОселею».

Загалом відколи почала працювати ця програма пільгового державного кредитування, blago продала вже 340 квартир як на первинному ринку нерухомості, тобто у будинках, які ще будуються, так і на вторинному – йдеться про нове, але вже здане в експлуатацію житло.

«Найбільше запитів ми отримуємо від військових та працівників силових структур, – кажуть забудовники. – І це логічно, адже ці люди – у пільговій категорії, мають ставку лише 3% річних. Тож придбання власного житла для них є цілком доступною реальністю. До цієї ж пільгової категорії також належать педагоги, науковці, медики. Але вони наразі квартири купують менш активно. Окрім того, «єОселя» передбачає ще одну пільгову категорію зі ставкою 7% річних – це ветерани та члени їх сімей, родини загиблих, учасники бойових дій, ВПО, люди, які взагалі не мають житла.»

До слова, умови «єОселі» стають дедалі лояльнішими. Наприкінці минулого року банки зменшили первинний внесок на 10%, а процес оформлення документів спростили до мінімуму.

Загалом за весь час реалізації програми вже 15,3 тис. українських родин отримали понад 24,9 млрд. грн. пільгової іпотеки. Надалі очікується, що ця програма ще більше активізується, адже наприкінці минулого року уряд спрямував на розвиток «єОселі» додаткові 20 млрд. грн. А це дасть змогу банкам-партнерам проєкту надавати ще більше вигідних кредитів українцям.