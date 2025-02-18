Вирубали деревину на майже 700 тисяч гривень: судитимуть двох мешканців Прикарпаття

За процесуального керівництва прокурорів Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох лісопорушників, за фактом незаконної порубки дерев.
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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда. іф
За даними слідства один із підозрюваних – мешканець Косівського району в січні поточного року без спеціального дозволу здійснив незаконну порубку дерев породи ялина в лісовому господарстві, територія якого належить до природно-заповідного фонду України.
Зрубану деревину чоловік розпиляв та в подальшому продав.
Його обвинувачують у незаконній порубці дерев, вчиненій повторно, на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
Такими протиправними діями природному навколишньому середовищу завдано шкоду в розмірі понад 600 тис. грн.
За аналогічною схемою інший фігурант – мешканець Верховинського району в січні 2025 року здійснив незаконну порубку дерев на території одного із лісництв Верховинського району.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Верховинського та Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.