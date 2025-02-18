Як отримати максимальну ціну при викупі швейцарських годинників?

Інвестування у швейцарські годинники може стати прибутковою справою завдяки стабільному зростанню вартості виробів відомих брендів. У цьому питанні варто відповідально підходити до вибору об’єкта інвестування та грамотно готувати екземпляри до продажу. Сьогодні багато компаній пропонують викуп швейцарських годинників на різних умовах, тому тільки від вас залежатиме, наскільки вдалою виявиться угода.

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Як підготувати годинник до продажу

У разі купівлі брендового швейцарського годинника з метою інвестування, варто враховувати низку чинників:

популярність бренду;

цінність колекції;

рідкість екземпляра;

матеріал виробу;

складність механізму;

наявність додаткових функцій.

Важливо вибрати вдалий момент для купівлі активу, коли його вартість перебуває в мінімальному значенні, тоді як продаж краще здійснювати в разі зростання попиту та ціни. Для цього необхідно оцінювати активність ринку та регулярно перевіряти вартість товарів.

Щодо підготовки годинника до продажу, рекомендується виконати такі дії:

надіслати виріб на діагностику механізму;

виконати очищення внутрішніх та зовнішніх елементів;

зробити якісні фотографії.

Звичайно, фінальна вартість буде озвучена покупцем після ретельного огляду, але завдяки хорошим світлинам ви із самого початку будете у виграшній позиції.

Де можна продати швейцарський годинник?

Викупом подібних активів займаються:

приватні колекціонери;

магазини антикваріату;

годинникові крамниці;

онлайн-платформи;

аукціони.

Продаж коштовних швейцарських годинників приватним колекціонерам — досить авантюрна витівка, тому що ви ризикуєте потрапити на шахраїв. Магазинам антикваріату більше цікаві вироби минулих років, тож годинники з нових колекцій вони купувати не стануть.

Одним із найпростіших варіантів буде виставити виріб на продаж на одному з онлайн-майданчиків, проте там годинник може продаватися роками. Щодо аукціонів, такий продаж можна порівняти з рулеткою, оскільки ви однаково можете отримати високу або низьку ціну за лот. Ба більше, вам доведеться сплачувати комісію організатору.

Оптимальним варіантом є продаж хронометрів у годинниковому магазині. Тож радимо звернути увагу на компанію Chrono 10:10, яка поєднує роботу бутика, майстерні та ломбарду. Просто заповніть заявку на сайті компанії та прикріпіть фото виробу, після чого з вами зв’яжуться менеджери для обговорення деталей угоди.

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