У Франківську затвердили чергові виплати для військовослужбовців

На засіданні виконкому в Івано-Франківську затвердили чергові виплати.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

Так, у 2025 році виділили виплати 88 бійцям на загальну суму 4 млн 55 000 гривень.

Також 33 бійці отримають виплати на загальну суму 330 тисяч гривень.