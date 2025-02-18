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У Франківську затвердили чергові виплати для військовослужбовців
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську затвердили чергові виплати для військовослужбовців

Автор: Олег Мамчур
18/02/2025 17:50
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ДІМ РІА
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На засіданні виконкому в Івано-Франківську затвердили чергові виплати.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

Так, у 2025 році виділили виплати 88 бійцям на загальну суму 4 млн 55 000 гривень.

Також 33 бійці отримають виплати на загальну суму 330 тисяч гривень.

“Щоб отримати таку виплату, звертайтесь у всі ЦНАПи громади. А також можна подати заяви онлайн на сайті “, — йдеться у дописі.