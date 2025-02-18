У Франківську затвердили чергові виплати для військовослужбовців

На засіданні виконкому в Івано-Франківську затвердили чергові виплати.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.
Так, у 2025 році виділили виплати 88 бійцям на загальну суму 4 млн 55 000 гривень.
Також 33 бійці отримають виплати на загальну суму 330 тисяч гривень.
“Щоб отримати таку виплату, звертайтесь у всі ЦНАПи громади. А також можна подати заяви онлайн на сайті “, — йдеться у дописі.