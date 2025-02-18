У Франківську в ЦМКЛ відкрили новий рентгенкабінет. ФОТО

Тут зробили ремонт та встановили нову цифрову рентгенівську діагностичну систему «U-арка 6600».
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Про це повідомили у пресслужбі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
Ця система полегшує проведення рентгену, бо пацієнта не потрібно перекладати чи обертати, апарат «пристосовується» до людини, яка знаходиться на рентгенпрозорій каталці.
Так можна продіагностувати стан будь-яких органів. А найширше такий метод рентгенографії застосовується при травмах кісток, переломах, ургентних ситуаціях тощо.
А ще є обновка – новий гематологічний аналізатор. За його допомогою можна буле робити різні аналізи крові.
Дуже важливо оновлювати обладнання, щоб проводити якісну діагностику.