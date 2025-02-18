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У Франківську в ЦМКЛ відкрили новий рентгенкабінет. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську в ЦМКЛ відкрили новий рентгенкабінет. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
18/02/2025 17:17
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Тут зробили ремонт та встановили нову цифрову рентгенівську діагностичну систему «U-арка 6600».

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Про це повідомили у пресслужбі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Ця система полегшує проведення рентгену, бо пацієнта не потрібно перекладати чи обертати, апарат «пристосовується» до людини, яка знаходиться на рентгенпрозорій каталці.

У Франківську в ЦМКЛ відкрили новий рентгенкабінет. ФОТО

Так можна продіагностувати стан будь-яких органів. А найширше такий метод рентгенографії застосовується при травмах кісток, переломах, ургентних ситуаціях тощо.

А ще є обновка – новий гематологічний аналізатор. За його допомогою можна буле робити різні аналізи крові.

Дуже важливо оновлювати обладнання, щоб проводити якісну діагностику.