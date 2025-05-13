Прикордонний пес в Карпатах допоміг затримати двох порушників з Сумщини. ВІДЕО

Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу «Шибени» виявив двох порушників на привалі.

За допомогою службового собаки чоловіків, які планували незаконно перетнути державний кордон, затримали.

Затримані виявилися мешканцями Сумської області віком 39 і 41 рік. Вони зізналися, що під виглядом «туристів» планували незаконно потрапити в Румунію.

З собою вони мали карти з прокладеним маршрутом та кусачки для дроту, яким планували перерізати прикордонні інженерні загородження.

Стосовно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».