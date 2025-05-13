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Прикордонний пес в Карпатах допоміг затримати двох порушників з Сумщини. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикордонний пес в Карпатах допоміг затримати двох порушників з Сумщини. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 15:42
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Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону на ділянці відділу «Шибени» виявив двох порушників на привалі.

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За допомогою службового собаки чоловіків, які планували незаконно перетнути державний кордон, затримали.

Затримані виявилися мешканцями Сумської області віком 39 і 41 рік. Вони зізналися, що під виглядом «туристів» планували незаконно потрапити в Румунію.

З собою вони мали карти з прокладеним маршрутом та кусачки для дроту, яким планували перерізати прикордонні інженерні загородження.

Стосовно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».