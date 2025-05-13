Прикарпатець, який ударив перехожу, потрапив за ґрати на чотири роки

Раніше судимого 29-річного чоловіка визнано винним у хуліганстві та необережному середньої тяжкості тілесному ушкодженні.

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У суді прокурори довели, що у лютому 2024 року чоловік, будучи обвинуваченим у крадіжці, вчинив протиправні дії щодо перехожої жінки в Івано-Франківську. Він безпричинно почав чіплятись до потерпілої, виражаючись ненормативною лексикою, а потім штовхнув її, повідомляють в обласні прокуратурі.

У результаті цього потерпілій було заподіяно тілесні ушкодження середньої тяжкості, які є небезпечними для життя в момент спричинення.

Івано-Франківський міський суд призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень та вироків – 4 роки позбавлення волі