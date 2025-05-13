Новим Папою Римським вперше став американець: що про нього відомо

8 травня, у Ватикані конклав кардиналів обрав Папою Римським кардинала Роберта Френсіса Превоста, який узяв соб ім’я Лев XIV. Пише ТСН

Це перший Папа в історії зі Сполучених Штатів Америки і другий (після Франциска) загалом з Нового світу.

The Guardian наводить ключові факти про нового Папу Римського:

69-річний американець

перший папа-августинець

народився в Чикаго, штат Іллінойс, у батьків французького, італійського та іспанського походження

має двох братів, Луїса Мартіна та Джона Джозефа

навчався в США та вступив до новіціату в Сент-Луїсі, США, а потім отримав богословську освіту в Чикаго

був відправлений до Риму у віці 27 років для вивчення канонічного права, де був висвячений на священника

його давні зв’язки з Перу сягають 1985 року, коли він служив у місії августинців

2015 року його було призначено єпископом у Перу

Біографія

Роберт Превост народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, США. Його батько, ветеран Військово-морських сил США часів Другої світової війни, мав французьке та італійське походження, а мати — іспанське.

Вирішивши стати священником, Превост приєднався до Ордену Святого Авґустина у вересні 1977 року.

Він здобув ступінь з математики в Університеті Вілланова, згодом — богословську освіту в Католицькому теологічному союзі Чикаго. Після цього був направлений до Риму, де вивчав канонічне право.

Превост розмовляє англійською, іспанською, італійською, французькою та португальською мовами, а також може читати латиною і німецькою.

Служіння у Латинській Америці

Новий Папа має значний місіонерський досвід у Перу.

Превост приєднався до августинської місії в Перу 1985 року, де пробув рік. Він повернувся до Перу 1988-го, провівши наступні десять років, керуючи августинською семінарією в місті Трухільйо.

Від 2014-го до 2023 року він служив єпископом Чіклайо на півночі Перу. Превост також має перуанський паспорт і є громадянином Перу від 2015 року.

Сексуальний скандал

Як зазначає український релігієзнавець Андрій Смирнов, 1999 року Превост знову повернувся до Чикаго, цього разу як настоятель своєї провінції. Саме в цей період він зіткнувся зі скандалами, пов’язаними з сексуальним насильством духовенства, підписавши рішення про дозвіл обвинуваченому священникові Джеймсу Рею проживати в монастирі поблизу школи. Рей був відсторонений від публічного служіння від 1991 року через достовірні звинувачення в сексуальному насильстві з неповнолітніх. Пізніше це рішення викликало критику.

Призначення до Ватикану

30 січня 2023 року Франциск призначив Превоста префектом Дикастерії у справах єпископів.

«У цьому дусі я завершив свою місію в Перу після восьми з половиною років єпископства і майже двадцяти років місіонерства, щоб розпочати нову в Римі», — говорив тоді ще архиєпископ Превост у коментарі Vatican News.

Як префект, він обіймав ключову посаду в Римській курії. На цій посаді від відповідав за оцінку та рекомендацію кандидатів на єпископат у всьому світі. Ця роль підвищила видимість і вплив Превоста в Католицькій церкві, підвищивши його авторитет перед майбутнім папським конклавом.

Чим особливий понтифікат Лева XIV і його ім’я

Лев XIV є першим північноамериканцем, обраним Папою Римським, і першим Папою з англомовної країни від часів Адріана IV (ХІІ століття), а також першим громадянином Перу.

Як зауважує CNN, Лев зараз посідає четверте місце за популярністю серед імен, які обирають папи, разом із Климентом. Тільки Іван, Григорій і Бенедикт виявилися більш популярними.

Але Папи Лева не було вже понад століття. Останнім Папою Левом був Лев XIII, який народився 1810 року. Він служив папою від 1878-го до своєї смерті 1903 року, що робить його 25-річний понтифікат четвертим за тривалістю в історії церкви.

Лев XIII запам’ятався як папа католицького соціального вчення. Він написав відомого відкритого листа 1891 року, розмірковуючи про технологічні зміни, спричинені промисловою революцією, та її вплив на робітників.

Лев XIII / © Вікіпедія

Митрополит ПЦУ та її колишній речник Євстратій Зоря називає вибір імені нового понтифіка «цікавим».

«Лев ХІІІ був людиною ХІХ століття, хто зробив значний внесок у перехід Католицької церкви і конкретно Ватикану в нові умови ХХ століття. Вибір саме цього імені ніби обходить усі лінії ХХ століття після нього — дві світові війни, ІІ Ватиканський собор і все, що було після нього, наче перегортаючи сторінку», — пише митрополит Євстратій.

На його думку, вибір саме цього імені може певною мірою свідчити про бажання бути самостійним понтифіком, а не сприйматися як спадкоємець або продовжувач чиєїсь лінії.

Крім того, цікавим є вбрання Лева XIV, в якому він вперше вийшов до вірян.

У виданні нагадують, що коли Папа Франциск вийшов на балкон площі Святого Петра 2013 року, він зробив це у простому білому вбранні, позбувшись значної частини помпезності, яка огортає папство.

Папа Римський Франциск під час одного зі своїх виступів / © Associated Press

Але коли Папа Лев XIV явив себе світові, він був одягнений у традиційні папські шати.

Лев XIV під час свого першого виступу як Папа Римський / © vaticannews.va

«Повертаючись до норм, Папа Лев XIV, можливо, хотів показати, що він не намагається клонувати папство Франциска. Однак у своїй промові він високо оцінив спадщину Франциска і, схоже, налаштований піти шляхом францисканців», — розмірковують у CNN.

Чи міг Трамп вплинути на обрання Лева XIV

Отець Франческо Джордано прокоментував Sky News,чи міг президент США Дональд Трамп вплинути на обрання свого співвітчизника Папою Римським.

На запитання про значення того, що Папа Лев є американським Папою, отець Джордано відповів, що це «дуже цікаво».

«У нас новий американський президент — можливо, це якось пов’язано з цим. Папа (Лев XIV) постійно говорив про наведення мостів і питання імміграції, яке ми обговорювали. А він жив у Латинській Америці… ми не можемо не звертати на це уваги», — сказав священник.

Отець Франческо Джордано / © Sky News

Як зауважує CNN, кардинали-виборці раніше уникали вибору Папи Римського зі США через надмірний глобальний політичний вплив Америки. Але тривалий досвід Превоста в Перу, можливо, пом’якшив ці побоювання серед виборців.

До свого обрання Превост розкритикував деяких членів адміністрації Трампа в соціальних мережах, зокрема Джея Ді Венса.

Папа і Україна

У своїй промові новий Папа Римський не згадав про Україну. Немає відомостей, що він має якийсь стосунок до нашої держави чи виявляв до України якийсь особливий інтерес.

Проте архімандрит, доктор філософських наук Кирило Говорун у коментарі «Київ 24» заспокоює, що новий Папа Лев XIV точно не дивитиметься на Україну «очима Трампа».

За його словами, новий Папа позбавлений характерного для частини американського католицького середовища викривленого бачення України через призму Трампа.

«Ми можемо більш-менш видихнути. Думаю, цей Папа буде більш проукраїнським», — вважає архимандрит.

На думку Говоруна, Лев XIV зможе поєднувати прагматичний підхід із розумінням справедливості. У Ватикані очікують більш збалансованої, але сприятливої позиції щодо України.

Нагадаємо Новий Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні