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Новий Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Новий Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні

Автор: Петро Якимчук
11/05/2025 18:35
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У неділю, 11 травня, Папа Римський Лев XIV закликав до “щирого та тривалого миру” в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази з одночасним звільненням заручників.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на УП

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ДжерелоAssociated Press з посиланням на звернення понтифіка з лоджії собору Святого Петра у Ватикані

Пряма мова Папи Римського:  “Ніколи знову війні!”

Деталі: Папа Лев XIV сказав, що носить у серці “страждання улюбленого народу України” та закликав до переговорів для досягнення “щирого, справедливого і тривалого миру”.

Він наголосив на тому, що сьогодні світ переживає “третю світову війну по частинах”.

Понтифік також згадав 80-ту річницю закінчення Другої світової війни та привітав усіх матерів, “включно з тими, хто на небі”, з Днем матері, який відзначають у багатьох країнах.

Перед зверненням Папа відслужив приватну месу біля гробниці святого Петра разом із настоятелем августинського ордену. А напередодні, у суботу, помолився біля гробниці Папи Франциска в базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Лев XIV став першим в історії Папою зі США. Його обрання викликало великий інтерес серед паломників і преси, а площа Святого Петра під час звернення була заповнена прочанами з прапорами різних країн.