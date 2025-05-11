В рідному селі Тужилів поховали полеглого прикарпатця Богдана Коника ФОТО

Калуська громада в скорботі провела в останню дорогу мужнього Захисника – солдата Богдана Коника.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на очільника Калуської громади Андрія Найду

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Народився Герой 4 жовтня 1971 року у с. Тужилів. Зростав щирим, добрим та життєрадісним.

Навчався у сільській школі, після чого здобув фах газоелекрозварника. Усе життя працював за цією спеціальністю. У 1998 році одружився. Разом з дружиною виховувати доньку та сина. Тяжко переніс втрату мами і брата…

5 квітня 2023 року був призваний до лав ЗСУ. Богдан Коник служив майстром-електрозварником відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного обслуговування озброєння та військової техніки батальйону оперативного призначення однієї із військових частин.

Понад рік стримував наступ ворога на Запорізькому напрямку. Згодом виконував бойові завдання на Покровському і Куп’янському. Воїн мужньо та хоробро боронив рідну землю від ворога. На превеликий жаль, виявивши стійкість на захисті Батьківщини, Богдан Коник загинув 4 травня на Харківщині.

Полеглий військовий Богдан Коник

Не дожив Богдан до Перемоги, та він її наближав. Загибель Героя – це пекучий біль та непоправна втрата для кожного з нас, для України.

Поховали Героя Богдана Коника на кладовищі рідного села.