Очікування від майбутніх переговорів з РФ у Туреччині: головні заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський 13 травня напередодні свого візиту до Туреччини дав пресконференцію. Ми зібрали головні заяви.

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Зокрема глава держави заявив, що летить в Анкару, де у нього відбудеться зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Але якщо очільник Кремля Володимир Путін все ж таки наважиться приїхати до Стамбулу, то Зеленський разом з Ердоганом разом поїде до нього.

Основні тези:

Президент летить в Анкару, де у нього відбудеться зустріч із президентом Туреччини Ердоганом. Якщо Путін прилетить в Стамбул, то Зеленський та Ердоган поїдуть до нього.

Зеленський очікує на повне припинення вогню на 30 днів: «Чи буде це усна домовленість, чи документ — неважливо».

Президент заявив, що Україна запропонувала Трампу долучитися до переговорів. За його словами, участь Трампа могла б стати додатковим стимулом для Путіна погодитись на зустріч.

За його словами, наразі немає підтвердженої інформації про можливий візит Дональда Трампа до Туреччини.

Щодо санкцій: Зеленський очікує, що новий пакет ухвалять на найближчому засіданні Ради Європи. Санкції мають охопити енергетику та банківську систему РФ. Також він сподівається на подібні санкції від США.

Президент заявив, що від Китаю та інших держав надходили сигнали з проханням забезпечити безпеку в регіоні 8–10 травня, коли там перебували їхні лідери. Зокрема йшлося про відсутність атак під час параду в Росії. За словами Зеленського, жодних ударів не завдавали.

Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, однак інші формати переговорів наразі не пророблялися: «Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так, я буду не один, факт, але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано».