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На Івано-Франківщині провели в останню путь полеглого воїна. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині провели в останню путь полеглого воїна. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 17:28
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13 травня в селі Бубнище, що на Болехівщині, відбулося прощання із загиблим захисником Василем Ткачем.

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Церемонія пройшла за участю рідних, побратимів, жителів села, духовенства та військових. Відспівування провели в храмі Святої Параскеви УГКЦ.

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Під час поховання прозвучали державний гімн України та військовий салют. Прапор, що накривав труну, було передано сестрі загиблого — як знак пошани та вдячності.

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5 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області, захисник отримав поранення, несумісне з життям.