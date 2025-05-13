На Івано-Франківщині провели в останню путь полеглого воїна. ФОТО

13 травня в селі Бубнище, що на Болехівщині, відбулося прощання із загиблим захисником Василем Ткачем.

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Церемонія пройшла за участю рідних, побратимів, жителів села, духовенства та військових. Відспівування провели в храмі Святої Параскеви УГКЦ.

Під час поховання прозвучали державний гімн України та військовий салют. Прапор, що накривав труну, було передано сестрі загиблого — як знак пошани та вдячності.

5 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області, захисник отримав поранення, несумісне з життям.