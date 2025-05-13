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67-річна Оксана Білозір похизувалася стрункою фігурою і розкрила свій секрет
Диван на коліщатках в темній вітальні

67-річна Оксана Білозір похизувалася стрункою фігурою і розкрила свій секрет

Автор: Орися Корчун
13/05/2025 17:50
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Українська співачка Оксана Білозір продемонструвала схудлу фігуру і розкрила свій секрет стрункості. Пише ТСН

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Виконавиця у розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою говорить, що наразі має гарну форму. За словами 67-річної співачки, вона вже понад півтора року дотримується дієти. Зокрема, зірка мало їсть та відмовляється від вечері. Найбільше їжі знаменитість дозволяє собі саме зранку під час сніданку. Оксана Білозір говорить, що їсть обов’язково помалу та відмовляється від будь-яких перекусів.

Виконавиця не стала розкривати, скільки кілограмів їй вдалося скинути на такій дієті. Утім, зірка переконує, що схудла рівно настільки, наскільки їй було достатньо, аби мати гарну форму.

Оксана Білозір / © facebook.com/oksana.bilozir
Оксана Білозір / © facebook.com/oksana.bilozir

“Зараз у гарній формі. Я давно на дієті, вже понад півтора року. Вдалося скинути рівно стільки, щоб мати гарний вигляд. Головний секрет – мало їсти. Я просто не вечеряю. Снідаю багато, зранку насолоджуюся їжею, бо вона по-особливому пахне, смачно, бо ти довго не їла. Воно дуже смакує і йде з користю. Ти не напихаєшся, перекуси теж не можна робити. Треба дочекатися до того моменту, коли ти хочеш їсти. А коли ти хочеш їсти – треба їсти помалу. Будеш їсти помалу – багато не з’їси”, – зазначила артистка

Нагадаємо Народна артистка Оксана Білозір долучилась до Жіночого молитовного сніданку в Івано-Франківську