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На Прикарпатті повернуто державі ще 5 гектарів землі лісового фонду

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 18:22
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Івано-Франківська окружна прокуратура забезпечила виконання рішення суду про усунення перешкод обласній державній адміністрації у користуванні та розпорядженні земельними ділянками лісогосподарського призначення.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Це ділянка площею 5 га, яка у 2020 році була протиправно передана у комунальну власність Солотвинської селищної ради.

“У судовому порядку прокурори скасували державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та державну реєстрацію прав власності на ділянку в Державному реєстрі прав на нерухоме майно”, – йдеться у дописі.

Наразі рішення Господарського суду Івано-Франківської області виконано, землі лісогосподарського призначення повернуто державі.