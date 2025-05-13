«Євробачення-2025»: усе, що треба знати про голосування в Україні

Уже 13 та 15 травня відбудуть півфінали 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025», а 17 травня – гранд фінал.

«Суспільне Культура» розповідає, як в Україні можна проголосувати за улюбленого учасника.

Як проголосувати в Україні?

Застосунок

Глядачі з країн-учасниць можуть віддати свої голоси за допомогою офіційного застосунку «Євробачення». Застосунок доступний для пристроїв на Android, iOS та Windows.

Також якщо ви проголосуєте через застосунок, ви отримаєте спеціальне відеозвернення від вашого фаворита.

Телефон та/або через SMS

Глядачі в країнах-учасницях можуть голосувати через телефон та/або SMS. Відповідні номери будуть вказані на екрані під час трансляції кожним національним мовником.

Офіційний сайт

Ви також можете проголосувати на сайті – www.esc.vote. Він буде доступний протягом тижня прямих ефірів.

Коли може голосувати Україна?

Згідно з правилами, українці можуть голосувати лише в тому півфіналі, в якому бере участь Україна – тобто у першому півфіналі конкурсу. Також голосування буде доступним у фіналі конкурсу.

Якщо ви перебуваєте в інших країнах, наприклад дивитесь конкурс у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швейцарії, ви можете голосувати під час обох півфіналів.

Скільки разів можна голосувати?

Можна голосувати до 20 разів за країни, які вам сподобалися.

Коли відкриється голосування?

У півфіналах голосування починається після виконання останньої пісні та триває приблизно 18 хвилин. А під час фіналу голосування відкривається одразу перед виконанням першої пісні та триватиме приблизно до 40 хвилини після завершення останнього номера.