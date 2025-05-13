Внаслідок важких поранень у лікарні помер воїн Олег Завадецький з Івано-Франківщини

Під час бойового завдання Олег Завадецький отримав важкі поранення, внаслідок яких помер у медичному закладі. Військовому було 38 років.

Пише Правда.іф з посиланням на Вікна.

Молодший сержант Олег Завадецький помер 12 травня 2025 року в Дніпропетровській обласній лікарні.

Олег Завадецький народився 26 листопада 1986 року, мешкав у селі Голинь Калуської громади на Івано-Франківщині.

Захищав Україну на війні з російськими окупантами. Служив розвідником 2 розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини.

Під час стрілецького бою з противником у селі Торське Краматорського району Донецької області Олег Завадецький отримав тяжкі поранення і був евакуйований до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, де помер 12 травня 2025 року.

У захисника залишились батьки, син, молодша сестра з чоловіком та племінниця.

“Вікна” висловлюють співчуття рідним і побратимам Героя.