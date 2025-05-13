ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Внаслідок важких поранень у лікарні помер воїн Олег Завадецький з Івано-Франківщини

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 19:16
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Під час бойового завдання Олег Завадецький отримав важкі поранення, внаслідок яких помер у медичному закладі. Військовому було 38 років.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на  Вікна.

Молодший сержант Олег Завадецький помер 12 травня 2025 року в Дніпропетровській обласній лікарні.

Олег Завадецький народився 26 листопада 1986 року, мешкав у селі Голинь Калуської громади на Івано-Франківщині.

Захищав Україну на війні з російськими окупантами. Служив розвідником 2 розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини. 

Під час стрілецького бою з противником у селі Торське Краматорського району Донецької області Олег Завадецький отримав тяжкі поранення і був евакуйований до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, де помер 12 травня 2025 року.

У захисника залишились батьки, син, молодша сестра з чоловіком та племінниця.

“Вікна” висловлюють співчуття рідним і побратимам Героя.