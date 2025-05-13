Внаслідок важких поранень у лікарні помер воїн Олег Завадецький з Івано-Франківщини

Під час бойового завдання Олег Завадецький отримав важкі поранення, внаслідок яких помер у медичному закладі. Військовому було 38 років.
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Пише Правда.іф з посиланням на Вікна.
Молодший сержант Олег Завадецький помер 12 травня 2025 року в Дніпропетровській обласній лікарні.
Олег Завадецький народився 26 листопада 1986 року, мешкав у селі Голинь Калуської громади на Івано-Франківщині.
Захищав Україну на війні з російськими окупантами. Служив розвідником 2 розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини.
Під час стрілецького бою з противником у селі Торське Краматорського району Донецької області Олег Завадецький отримав тяжкі поранення і був евакуйований до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, де помер 12 травня 2025 року.
У захисника залишились батьки, син, молодша сестра з чоловіком та племінниця.
“Вікна” висловлюють співчуття рідним і побратимам Героя.