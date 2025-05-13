В Івано-Франківську ув’язнять директора філіалу “Охорона” росгвардії з Криму

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд виніс вирок 54-річному мешканцю міста Алушта, Автономної Республіки Крим за фактом державної зради та колабораційної діяльності ( ч.ч. 1,2 ст. 111, ч.7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори в суді довели, що засуджений перейшов на бік ворога після окупації Криму. У липні 2017 року чоловік вступив до незаконного збройного формування держави-агресора, а згодом зайняв у ньому керівну посаду. Він став «директором філіалу підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії російської федерації по республіці Крим».

“Так званий «директор» сприяв проведенню рф підривної діяльності проти України, укладав договори із підприємствами окупантів та надавав їм послуги воєнізованої охорони. Він представляв філіал у всіх державних органах влади рф та інших підприємствах і організаціях на тимчасово окупованій території України та продовжує служити ворогу в умовах повномасштабного вторгнення”, – йдеться у дописі.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.