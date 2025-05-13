12 травня на 85 році життя помер священник Коломийської єпархії УГКЦ Василь Бигар.
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Про це повідомили на сайті єпархії.
Отець Василь Бигар народився 27 серпня 1940 року в селі Підвисоке Снятинського району, Івано-Франківської області.
- З 1947 по 1956 рік навчався в середніх школах сіл Стецева та Підвисоке.
- 1959 по 1962 рік служив у рядах радянської армії.
- 1963 року отримав Тайну Подружжя.
- 1983 по 1990 рік працював у колгоспі села Підвисоке, а також здійснював служіння дяка у підпільній УГКЦ
- 7 липня 1990 року отримав дияконські свячення, а 30 жовтня 1990 року – ієрейські свячення з рук владики Павла Василика.
Більшу частину свого життя присвятив служінню греко-католицьким громадам сіл Підвисоке та Стецівка.
Поховають Василя Бигара у середу, 14 травня у селі Підвисоке.