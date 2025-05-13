Франківців запрошують на покази вистав, щоб допомогти ЗСУ

Протягом тижня в Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок відбудуться чергові благодійні покази вистав, підготовлені Мистецьким центром “Акторко” спільно із ГО “Громадською ініціативою Галичини”.

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Виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для захисників, пише Правда.іф..

Розклад вистав:

15 травня о 12.00

Казкова драма “Мавка” за мотивами однойменного мультфільму.

Для сімейного перегляду.

Тривалість: 45 хв

Рекомендовано для 1-4 класів

16 травня о 18.00

Філософська драма “На перехресті”. За мотивами п’єси “Звірині історії” Дон Нігро.

Тривалість: 50 хв

Вистава для сімейного перегляду

16 травня о 12.00

Драма почуттів “Під маскою” авторки Людмили Лінник.

Тривалість: 75 хв

Обмеження: 10+

Вистава ОБОВ’ЯЗКОВА також для перегляду дорослими.

Рекомендовано для 5-11 класів.

Режисер та музичне оформлення — Євгеній Холодняк

Хореограф-постановник — Анна Тарас-Холодняк

Авторка — Людмила Лінник.

Про що вистава Драма почуттів “Під маскою”?

Про підлітків. Про те, як їм важливо бути почутими. Бо, якщо ні -вони одягають маски, під якими ховають свої почуття. І саме від нас, дорослих, залежить, чи захочуть вони відкритися.

Вартість вхідного запрошення: 150 грн

Для груп дітей із шкіл та інших навчальних закладів вартість – 50 грн (керівники – безкоштовно).

Для бронювання запрошень просимо звертатися за номером 095 15 84 524 (ТГ, вайбер, воцап)