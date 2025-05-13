Франківців запрошують на покази вистав, щоб допомогти ЗСУ

Протягом тижня в Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок відбудуться чергові благодійні покази вистав, підготовлені Мистецьким центром “Акторко” спільно із ГО “Громадською ініціативою Галичини”.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для захисників, пише Правда.іф..
Розклад вистав:
- 15 травня о 12.00
Казкова драма “Мавка” за мотивами однойменного мультфільму.
Для сімейного перегляду.
Тривалість: 45 хв
Рекомендовано для 1-4 класів
- 16 травня о 18.00
Філософська драма “На перехресті”. За мотивами п’єси “Звірині історії” Дон Нігро.
Тривалість: 50 хв
Вистава для сімейного перегляду
- 16 травня о 12.00
Драма почуттів “Під маскою” авторки Людмили Лінник.
Тривалість: 75 хв
Обмеження: 10+
Вистава ОБОВ’ЯЗКОВА також для перегляду дорослими.
Рекомендовано для 5-11 класів.
Режисер та музичне оформлення — Євгеній Холодняк
Хореограф-постановник — Анна Тарас-Холодняк
Авторка — Людмила Лінник.
Про що вистава Драма почуттів “Під маскою”?
Про підлітків. Про те, як їм важливо бути почутими. Бо, якщо ні -вони одягають маски, під якими ховають свої почуття. І саме від нас, дорослих, залежить, чи захочуть вони відкритися.
Вартість вхідного запрошення: 150 грн
Для груп дітей із шкіл та інших навчальних закладів вартість – 50 грн (керівники – безкоштовно).
Для бронювання запрошень просимо звертатися за номером 095 15 84 524 (ТГ, вайбер, воцап)