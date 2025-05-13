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Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківців запрошують на покази вистав, щоб допомогти ЗСУ

Автор: Оксана Марушкевич
13/05/2025 20:16
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Протягом тижня в Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок відбудуться чергові благодійні покази вистав, підготовлені Мистецьким центром “Акторко” спільно із ГО “Громадською ініціативою Галичини”.

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Виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для захисників, пише Правда.іф..

Розклад вистав:

  • 15 травня о 12.00
    Казкова драма “Мавка” за мотивами однойменного мультфільму.

Для сімейного перегляду.
Тривалість: 45 хв
Рекомендовано для 1-4 класів

  • 16 травня о 18.00
    Філософська драма “На перехресті”. За мотивами п’єси “Звірині історії” Дон Нігро.
    Тривалість: 50 хв
    Вистава для сімейного перегляду
  • 16 травня о 12.00
    Драма почуттів “Під маскою” авторки Людмили Лінник.
    Тривалість: 75 хв
    Обмеження: 10+
    Вистава ОБОВ’ЯЗКОВА також для перегляду дорослими.
    Рекомендовано для 5-11 класів.

Режисер та музичне оформлення — Євгеній Холодняк
Хореограф-постановник — Анна Тарас-Холодняк
Авторка — Людмила Лінник.

Про що вистава Драма почуттів “Під маскою”?
Про підлітків. Про те, як їм важливо бути почутими. Бо, якщо ні -вони одягають маски, під якими ховають свої почуття. І саме від нас, дорослих, залежить, чи захочуть вони відкритися.

Вартість вхідного запрошення: 150 грн
Для груп дітей із шкіл та інших навчальних закладів вартість – 50 грн (керівники – безкоштовно).

Для бронювання запрошень просимо звертатися за номером 095 15 84 524 (ТГ, вайбер, воцап)