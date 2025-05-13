У Ворохті відкриють пам’ятний маршрут на честь полеглого захисника Андрія Томащука

14 травня о 10:30 у селищі Ворохта відбудеться офіційне відкриття пам’ятного туристичного маршруту на честь загиблого військового Андрія Томащука.
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Про це інформують в Ворохтянській громаді.
Ця ініціатива Карпатського НПП за підтримки дружини Героя Марії Томащук для вшанування пам’яті воїна, який ще до повномасштабного вторгнення там працював: з 2015 року був лісником, згодом — майстром з охорони природи в Говерлянському природоохоронному науково-дослідному відділенні КНПП.
З початку повномасштабного вторгнення Андрій став на захист країни у складі 130 батальйону ТРО міста Києва. Він пройшов бої на Харківському, Луганському, Донецькому напрямках, а також в Ірпені. Загинув 14 травня 2023 року під час боїв у Бахмуті на Донеччині.
“Запрошуємо приєднатися до відкриття маршруту у другу річницю його загибелі. Початок — об 10:30. Маршрут пролягає через гору Лису — хребет Ребровач-Діл — Полонина Діл. Разом вшануємо пам’ять Захисника України!”, – йдеться в повідомленні.