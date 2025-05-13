У Ворохті відкриють пам’ятний маршрут на честь полеглого захисника Андрія Томащука

14 травня о 10:30 у селищі Ворохта відбудеться офіційне відкриття пам’ятного туристичного маршруту на честь загиблого військового Андрія Томащука.

Про це інформують в Ворохтянській громаді.

Ця ініціатива Карпатського НПП за підтримки дружини Героя Марії Томащук для вшанування пам’яті воїна, який ще до повномасштабного вторгнення там працював: з 2015 року був лісником, згодом — майстром з охорони природи в Говерлянському природоохоронному науково-дослідному відділенні КНПП.

З початку повномасштабного вторгнення Андрій став на захист країни у складі 130 батальйону ТРО міста Києва. Він пройшов бої на Харківському, Луганському, Донецькому напрямках, а також в Ірпені. Загинув 14 травня 2023 року під час боїв у Бахмуті на Донеччині.