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У Ворохті відкриють пам’ятний маршрут на честь полеглого захисника Андрія Томащука
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Ворохті відкриють пам’ятний маршрут на честь полеглого захисника Андрія Томащука

Автор: Олег Мамчур
13/05/2025 20:32
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14 травня о 10:30 у селищі Ворохта відбудеться офіційне відкриття пам’ятного туристичного маршруту на честь загиблого військового Андрія Томащука.

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Про це інформують в Ворохтянській громаді.

На зображенні може бути: 1 особа та текст «ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА СЕЛИЩНАРАДА РАДА Пам ам'ятаймо ГероΪв: y Bopoxti в.дкриють пам' ятний маршрут на честь Андрия Томащука 14.05.2025 10:30 г. г.Лиса г.лка-кребегреока+да~Поканод хребет Ребровач- лиса-хребетребровач-Д Дίл Полонина Дίл»

Ця ініціатива Карпатського НПП за підтримки дружини Героя Марії Томащук для вшанування пам’яті воїна, який ще до повномасштабного вторгнення там працював: з 2015 року був лісником, згодом — майстром з охорони природи в Говерлянському природоохоронному науково-дослідному відділенні КНПП.

З початку повномасштабного вторгнення Андрій став на захист країни у складі 130 батальйону ТРО міста Києва. Він пройшов бої на Харківському, Луганському, Донецькому напрямках, а також в Ірпені. Загинув 14 травня 2023 року під час боїв у Бахмуті на Донеччині.

“Запрошуємо приєднатися до відкриття маршруту у другу річницю його загибелі. Початок — об 10:30. Маршрут пролягає через гору Лису — хребет Ребровач-Діл — Полонина Діл. Разом вшануємо пам’ять Захисника України!”, – йдеться в повідомленні.

На зображенні може бути: ‎карта, гірськолижний схил та ‎текст «‎Котедж Котеджвад. Виад.. AHApERD ДАНИЛАН أی Пру oz0 Язулиця. 1essNNg JAWMRAYY говия руДНеВА РУД Початок Михайлат маршруту Грушевсько улиця. Костел Vcni... сКОГ. грушево P از 주6료 Вид на Гове... יל 3 Вид на ВиднаВор... Bop... H 2 ького 個 BM ី .림 Церква （1930:11 (1930-Tl 30 Петрава 01 Πвлать namnaa роких 最… ВОЙ-ТУЛОВ e ДОВБУШАТВУЛИЦЯ УЛИЦЯ ДОВБУШАТ‎»‎‎