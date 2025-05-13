На Покровському напрямку зник безвісти військовий з Надвірнянщини Василь Приведенець

Командир 1 відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів 2 єгерського батальйону Приведенець Василь Володимирович, 1987 р.н., зник безвісти 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі населеного пункту Чунишине Покровського району Донецької області.
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Про це інформують в Делятинській громаді, пише Правда.
“Сумна і тривожна звістка знову в нашій громаді – надійшло сповіщення про зниклого безвісти військовослужбовця з Делятина… Хай Господь дасть силу і витримку рідним і близьким Василя, хай воїн знайдеться живим і неушкодженим! Молімося про добру звістку!”, – йдеться в повідомленні.