На Покровському напрямку зник безвісти військовий з Надвірнянщини Василь Приведенець

Командир 1 відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів 2 єгерського батальйону Приведенець Василь Володимирович, 1987 р.н., зник безвісти 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі населеного пункту Чунишине Покровського району Донецької області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують в Делятинській громаді, пише Правда.