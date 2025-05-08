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На війні поліг мешканець Болехівської громади Василь Ткач
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг мешканець Болехівської громади Василь Ткач

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 21:06
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Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця 79 батальйону 102 окремої бригади територіальної оборони Василя Ткача з села Бубнище.

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Воїн загинув 5 травня біля Малинівки, повідомили у Болехівській міськраді.

“Болехівська громада отримала ще одну трагічну звістку — у війні за Україну загинув молодший сержант Ткач Василь Ярославович, житель села Бубнище. Йому було лише 33 роки… 5 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області, він отримав поранення, несумісне з життям”, – зазначили у міськраді.

До лав ЗСУ він став у березні 2022 року. Служив командиром стрілецького відділення.

Про час та місце зустрічі полеглого у громаді повідомлять додатково.