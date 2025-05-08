ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Перший американський понтифік в історії: оголосили ім'я нового Папи Римського
Диван на коліщатках в темній вітальні

Перший американський понтифік в історії: оголосили ім’я нового Папи Римського

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 20:33
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Американського кардинала Роберта Прево було обрано 267-м Папою Римським. Понтифік прийняв ім’я Лева XIV.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це було оголошено із балкону Собору Святого Петра, пише Правда.

69-річний Прево, обраний конклавом на другий день після початку зібрання, став першим в історії католицької церкви папою, який народився у США. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році.

Раніше Ватикан негласно чинив спротив обранню папи зі США через статус наддержави та світський вплив цієї країни. Імовірно, свою роль зіграло його перебування на високих посадах, а також тривала місіонерська діяльність у Перу, де Прево служив єпископом північного міста Чіклайо.

Він вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Папи Римського Франциска.

Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П’єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле, Жан-Марка Авеліна з Франції, Петера Ердо з Угорщини та П’єрбаттіста Піццабалла з Італії.