Перший американський понтифік в історії: оголосили ім’я нового Папи Римського

Американського кардинала Роберта Прево було обрано 267-м Папою Римським. Понтифік прийняв ім’я Лева XIV.

Про це було оголошено із балкону Собору Святого Петра, пише Правда.

69-річний Прево, обраний конклавом на другий день після початку зібрання, став першим в історії католицької церкви папою, який народився у США. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році.

Раніше Ватикан негласно чинив спротив обранню папи зі США через статус наддержави та світський вплив цієї країни. Імовірно, свою роль зіграло його перебування на високих посадах, а також тривала місіонерська діяльність у Перу, де Прево служив єпископом північного міста Чіклайо.

Він вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Папи Римського Франциска.

Серед фаворитів раніше називали італійського кардинала П’єтро Пароліна і філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле, Жан-Марка Авеліна з Франції, Петера Ердо з Угорщини та П’єрбаттіста Піццабалла з Італії.