Є потерпілий: у поліції розповіли деталі конфлікту між водіями у Франківську

За фактом хуліганських дій поліцейські Івано-Франківська розпочали кримінальне провадження.
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Повідомлення до поліції про конфлікт між чоловіками на дорозі по вулиці Джерельна, що у Івано- Франківську надійшло 8 травня о 17:20.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції та патрульні поліцейські.
Поліцейські попередньо зʼясували, що відбувся конфлікт між водієм «Опель Астра» та керманичем і пасажиром автомобіля «Фольксваген Транспортер».
У результаті конфлікту водій та пасажир «Фольксваген» безпричинно з хуліганських мотивів із застосування бити та бензопили заподіяли тілесні ушкодження потерпілому. Окрім того, в ході конфлікту умисно пошкодили транспортний засіб потерпілого.
У результаті конфлікту керманич «Опель Астра», 1976 року народження, місцевий мешканець отримав травми, його доставлено до медичного закладу.
Керманича та пасажира затримано у процесуальному порядку. Вони мешканці обласного центру, 1998 та 2001 років народження. Слідчі внесли відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.