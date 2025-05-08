Конфлікт на дорозі у Франківську переріс у криваву сутичку

В Івано-Франківську на вулиці Джерельній стався серйозний дорожній конфлікт. За попередніми даними, водії не поділили дорогу.
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Один з учасників конфлікту двічі вдарив битою по автомобілю опонента, а на місці події поліцейські також виявили бензопилу, пише Правда.
Обох учасників інциденту затримано, зараз їх опитують правоохоронці.
За словами очевидців, у постраждалого зламана рука та колота рана в області живота. Також нападники нібито погрожували йому пістолетом і дістали бензопилу.
Всі деталі з’ясовуються.