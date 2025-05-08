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В Івано-Франківську відкрили нову поліклініку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відкрили нову поліклініку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 19:40
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На День міста Івано-Франківську на вулиці Тролейбусній відкрили нову поліклініку в мікрорайоні Пасічна.

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У медичному закладі працюватиме працюватимуть терапевти, сімейний лікар, гінеколог. А ще тут можна буде здати аналізи, зробити ЕКГ, вакцинуватися, а також буде невеликий денний стаціонар, пише Правда.

“Працюватимуть три терапевти, сімейний лікар, а також інші спеціалісти. Поліклініка доступна для людей з інвалідністю і маломобільних осіб. Всі кабінети облаштовані для отримання медичної допомоги в сучасних умовах. Можна укласти договір з терапевтом“, – розповів міський голова Руслан Марцінків. 

В Івано-Франківську відкрили нову поліклініку. ФОТОРЕПОРТАЖ