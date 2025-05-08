Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку

Унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули. Поліцейські провели спецоперацію та протягом години затримали стрільця.
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Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму, пише Правда з посиланням на Нацпол.
У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали 63-річного чоловіка.