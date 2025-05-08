Вокзали Івано-Франківська, Яремче, Коломиї та Татарова увійшли до списку доступних для маломобільних

Укрзалізниця та ЛУН розширили інтерактивну мапу безбар’єрності вокзалів. Тепер зібрано інформацію про рівень доступності 53 залізничних вокзалів у містах України.

Пише Правда.іф з посиланням на “Галку” .

Мапа інформує про рівень доступності вхідних груп, квиткових кас, інформаційних стійок, залів очікування, укриттів. Повідомляє про наявність ліфтів, допоміжних засобів висадки/посадки, кімнати батьків і дітей, зазначає, чи є персонал допомоги — вокзальні помічники.

А 3D-моделі дозволять уважно роздивитися вхід та колії заздалегідь, щоб обрати зручний маршрут.

Івано-Франківський вокзал має пандус при вході, широкий тротуар без вибоїн, понижене вікно квиткової каси, кнопки виклику та залу очікування для осіб з інвалідністю. Є крісла колісні для допомоги з посадкою, паркомісця для автівок людей з інвалідністю, WiFi, дитяча зона, обладнана універсальна туалетна кімната. Заклад також має захисну споруду цивільного захисту з доступом для осіб на кріслах колісних (із залученням Вокзального помічника).

Вокзал Яремче забезпечує рівний доступ до будівлі, понижене вікно квиткової каси, доступ до платформи №1 напряму через вокзал і кнопки виклику. Є зала очікування для осіб з інвалідністю та WiFi, проте універсальна туалетна кімната потребує доопрацювання для відповідності стандартам.

Вокзал Коломия пропонує безперешкодний доступ до квиткових кас, крісла колісні, допоміжні засоби для висадки/посадки. Доступні обидві платформи: №1 – напряму, №2 – через технологічний перехід (для людей з інвалідністю із залученням Вокзального помічника). Є універсальна туалетна кімната, WiFi, захисна споруда цивільного захисту та пункт незламності з місцями для сидіння і зарядки гаджетів.

Вокзал Татарів-Буковель має понижене вікно квиткової каси, залу очікування для осіб з інвалідністю, доступ на платформу №1 через будівлю вокзалу. Присутній навчений персонал, кнопки виклику, WiFi і захисна споруда цивільного захисту.