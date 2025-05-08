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Всесвітньо відомий нейробіолог проведе в Івано-Франківську унікальний курс для підприємців
Диван на коліщатках в темній вітальні

Всесвітньо відомий нейробіолог проведе в Івано-Франківську унікальний курс для підприємців

Автор: Олег Мамчур
08/05/2025 22:10
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Всесвітньо відомий данський нейробіолог Мортен Фріс-Оліваріус вдруге завітає в Україну з унікальним курсом для підприємців. 

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З 14 по 18 червня в Івано-Франківську, у співпраці з Promprylad Foundation, відбудеться авторський курс з нейрокреативності для українських підприємців. Його проведе всесвітньо визнаний данський нейробіолог, експерт з креативного мислення та засновник Copenhagen Institute of NeuroCreativity (CINC) доктор Мортен Фріс-Оліваріус, пише Західний кур’єр.

Доктор Фріс-Оліваріус — визнаний фахівець у сфері нейронауки творчості, який понад п’ятнадцять років працює з провідними компаніями світу. Серед них — Google, Microsoft, LEGO, Novo Nordisk, Novartis, Maersk Line. Також він проводив тренінги для урядових організацій Данії, Норвегії та Канади. Його методи застосовують в освіті, бізнесі та державному управлінні задля розвитку інноваційного мислення та творчих навичок.

Це вже другий візит доктора Оліваріуса в межах програми “Креативне підприємництво”. Торік він став свідком повітряних тривог в Україні, коли приїхав читати лекції, і це його не налякало. Цього року він повертається, натхненний результатами попередніх учасників і переконаний у потужному потенціалі українського бізнесу та креативної спільноти.

“Досвід ракетного обстрілу був для мене сюрреалістичним і шокуючим. Це було яскраве нагадування про буденну реальність для українців. Я захоплююся людьми, які попри все хочуть розвивати свою країну, будувати бізнес, вчитися. Я готовий ділитися своїм досвідом та науково обґрунтованими методами, адже попередній курс мав чудові відгуки, а результати його випускників надихають”, — зазначив доктор Оліваріус у своєму LinkedIn.

Минулого року курс завершили 50 учасників: підприємці, маркетологи та менеджери з різних куточків України. Понад половина з них оновили свої бізнеси, збільшили прибуток і впровадили нові підходи до управління.

Іванна Погребняк, ідейна засновниця курсу, зазначає:

“Це не просто тренінг з пошуку ідей і творчого, нестандартного мислення. Це трансформаційне навчання, яке допомагає змінити сам хід мислення, впровадити новий фільтр мислення творчо, навчитися знаходити і реалізовувати ідеї швидко та ефективно. Усі матеріали викладаються за унікальним авторським методом. До того ж, Мортен є співзасновником PlatoScience — компанії, яка створила першу у світі нейростимуляційну гарнітуру для підвищення креативності, фокусу, яку сьогодні використовують у клініках Європи”.

Цьогоріч навчання буде доступне не лише англомовним учасникам — курс забезпечений синхронним перекладом українською. Також передбачено 6 грантових місць для ветеранів.

Умови подачі заявки: Ветерани, які бажають долучитися до програми, мають заповнити анкету до 21 травня за посиланням: Заявка на отримання освітнього гранту на “Креативне підприємництво”

Для всіх охочих приєднатися до курсу “Креативне підприємництво” — міжнародної освітньої програми, що поєднує інновації, креативне мислення та стале підприємництво — реєстрація доступна за посиланням:Креативне підприємництво – Промприлад. Реновація

Програма орієнтована на українських підприємців, креативних фахівців та всіх, хто прагне створювати бізнес нового покоління — проєкти, що формують не лише прибуток, а й соціальні та культурні сенси.