В Івано-Франківську відкрили першу в Україні університетську радіостудію

З нагоди відзначення 28-го дня народження закладу в Університеті Короля Данила відкрили спільно з місцевою телерадіокомпанією сучасну професійну радіостудію.

Такий медіамайданчик не має аналогів та є першим в Україні, створеним у співпраці з місцевою телерадіокомпанією — ТРК «Вежа».

Нова студія обладнана за стандартами професійного мовлення та оснащена сучасною технікою, що дозволяє належним чином поєднувати теорію з практикою. Відтепер студенти-журналісти мають змогу навчатися безпосередньо у професіоналів та формувати власний журналістський бекґраунд разом із досвідченими радіоведучими.

Спільні ефіри УКД і ТРК «Вежа» вже звучать на хвилі 107 FM.