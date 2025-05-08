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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відкрили першу в Україні університетську радіостудію

Автор: Оксана Марушкевич
08/05/2025 22:42
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З нагоди відзначення 28-го дня народження закладу в Університеті Короля Данила відкрили спільно з місцевою телерадіокомпанією сучасну професійну  радіостудію.

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Такий  медіамайданчик не має аналогів та є першим в Україні, створеним у співпраці з місцевою телерадіокомпанією — ТРК «Вежа».

Нова студія обладнана за стандартами професійного мовлення та оснащена сучасною технікою, що дозволяє належним чином поєднувати теорію з практикою. Відтепер студенти-журналісти мають змогу навчатися безпосередньо у професіоналів та формувати власний журналістський бекґраунд разом із досвідченими радіоведучими.

Спільні ефіри УКД і ТРК «Вежа» вже звучать на хвилі 107 FM.

«Це унікальний проєкт, задля реалізації якого співпрацює університет і міська влада. Таких проєктів в Україні ще не було. Крім того, це відкриття створить виняткові можливості не лише для здобувачів, але й для наших гостей, наприклад, гостей відкритих зустрічей з успішними людьми. Тут працюватимуть викладачі та студенти-практиканти, які зможуть вільно висловлювати власні думки перед мікрофоном для містян», – зазначив ректор УКД Мирослав Луцький.