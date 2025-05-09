На Верховинщині затримали «екстремальних туристів» з Харківщини

Прикордонники Чернівецького загону затримали двох нелегальних туристів на Верховинщині.

Порушники спланували складний та небезпечний маршрут Карпатськими перевалами до українсько-румунського кордону, але натрапили на фотопастку, повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

На перехоплення висунулася група реагування відділу прикордонної служби «Шибени», яка відшукала та затримала чоловіків з наплічниками, що неспішно підіймалися гірським схилом.

Порушниками виявилися жителі Харківської області – 1983 та 1991 років народження. Певний час чоловіки вдавали з себе «туристів», але згодом зізналися у намірі незаконно потрапити до Румунії.

Відносно затриманих складено матеріали адміністративного провадження за ст. 204-1 КУпАП.