ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг калушанин Сергій Федьків
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг калушанин Сергій Федьків

Автор: Олег Мамчур
12/05/2025 14:31
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На фронті загинув калушанин, солдат Сергій Федьків, 1989 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили у Калуській громаді, пише Правда.

Сергій Федьків став на захист Батьківщини 26 лютого 2022 року. Служив водієм зенітно-кулеметного відділення зенітно-ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки однієї із військових частин.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність 11 травня 2025 року у Запорізькій області Воїн отримав поранення, не сумісне з життям.