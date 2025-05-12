На війні поліг калушанин Сергій Федьків

На фронті загинув калушанин, солдат Сергій Федьків, 1989 року народження.
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Про це повідомили у Калуській громаді, пише Правда.
Сергій Федьків став на захист Батьківщини 26 лютого 2022 року. Служив водієм зенітно-кулеметного відділення зенітно-ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки однієї із військових частин.
Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, у бою за Україну, її свободу та незалежність 11 травня 2025 року у Запорізькій області Воїн отримав поранення, не сумісне з життям.