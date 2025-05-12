У Івано-Франківську презентували історії людей, які на схилі літ втратили все. ФОТО

Сьогодні в приміщенні драматичного театру ім. Івана Франка відбулася презентація проєкту «Вони втратили дім, але не надію. Історії незламних».

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Це історії людей, які на схилі літ залишилися без даху над головою, розповіли працівники франківського Карітасу разом з народним артистом України Олексієм Гнатковським, інформує Правда.іф.

Усі небайдужі мали змогу почути історії мешканців Прихистку с. Войнилів – це люди віком 60+ років, евакуйовані з територій, де йдуть бойові дії: Донецької, Харківської, Херсонської областей. Вони потерпали від обстрілів у рідних домівках.

Війна змусила їх шукати собі прихисток деінде. Їхні історії зворушують до сліз. А їхньому оптимізму можна лише позаздрити. Вони втратили дім, але не надію. Це історії незламних людей. Сильних, мужніх. Це історії українців.

«Ми бачимо людей, які сподівалися на спокійну старість, натомість змушені були похапцем збирати валізи, хапати документи, а то й без нічого їхати в невідомість. Лише коли наш вокзал заполонили внутрішньо переміщені особи, ми зрозуміли, що область не має транспорту для перевезення людей з інклюзією, що нам потрібно розгорнути ліжкомісця. Потрібно створити не просто місце, де люди можуть переночувати, а заклади, де вони будуть жити. З початком повномасштабного вторгнення Прикарпаття прийняло понад 150 тисяч внутрішньо переміщених людей. Працездатні і здорові люди їдуть далі, або повертаються на деокуповані території. Залишаються ті, хто потребують догляду і допомоги», – каже заступниця голови Івано-Франківської ОДА Людмила Сірко.

На даний час у Войнилові діють три прихистки, які прийняли понад 1000 осіб. Проте з червня 2025 Прихисток від Карітасу залишається без фінансування. У зв’язку з цим організатори нинішнього заходу розпочинають збір коштів, аби й надалі забезпечити гідні умови для людей, які на схилі літ втратили все, що мали.

«Зараз ми тому нелюдському, яке хоче нас захопити, протиставляємо людяність. Кожен з нас має бути плечем для когось іншого. У нас зараз багато акцентів на війську, яке нас захищає. І це правильно. Але водночас нам треба дивитися і на те, заради кого вони, наші захисники, стоять на передовій. А це – життя. І ми усі маємо робити все можливе, аби допомагати іншим людям», – каже актор театру Олексій Гнатковський.

Історії, які сьогодні презентували, – про кожного з нас, про людську стійкість і світло в темряві. Це 53 історії мешканців Прихистку, які лягли в основу книги, а також будуть доступні в електронному варіанті – на сайті.

Допомогти стареньким можна за посиланням: https://www.privat24.ua/rd/send_qr/liqpay_static_qr/qr_da26ea1f25e5433588e4f0c49139d986