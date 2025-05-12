ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Болехівській громаді оголосили Дні жалоби
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Болехівській громаді оголосили Дні жалоби

Автор: Олег Мамчур
12/05/2025 13:33
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Болехівській територіальній громаді оголошено Дні жалоби через загибель захисника Василя Ткача.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці, пише Правда.

Василь Ткач загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

На знак скорботи за полеглим воїном, розпорядженням міського голови в громаді оголошуються Дні жалоби — 12 та 13 травня 2025 року.

У ці дні:

  • буде приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на будівлях органів влади, підприємств та установ;
  • скасовано всі розважальні заходи;
  • заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті;
  • закладам усіх форм власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення святкових подій.