У Болехівській громаді оголосили Дні жалоби

У Болехівській територіальній громаді оголошено Дні жалоби через загибель захисника Василя Ткача.

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Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці, пише Правда.

Василь Ткач загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

На знак скорботи за полеглим воїном, розпорядженням міського голови в громаді оголошуються Дні жалоби — 12 та 13 травня 2025 року.

У ці дні: