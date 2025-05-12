У Болехівській громаді оголосили Дні жалоби

У Болехівській територіальній громаді оголошено Дні жалоби через загибель захисника Василя Ткача.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці, пише Правда.
Василь Ткач загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.
На знак скорботи за полеглим воїном, розпорядженням міського голови в громаді оголошуються Дні жалоби — 12 та 13 травня 2025 року.
У ці дні:
- буде приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на будівлях органів влади, підприємств та установ;
- скасовано всі розважальні заходи;
- заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті;
- закладам усіх форм власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення святкових подій.