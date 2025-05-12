Банківські депозити та вклади: що варто знати

Банківські депозити та вклади залишаються одним із найпопулярніших способів збереження та примноження коштів в Україні. Вони поєднують у собі безпеку, доступність і можливість отримання пасивного доходу.

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Щоб максимально ефективно скористатися цим фінансовим інструментом https://creditdnepr.com.ua/depozyty, важливо розуміти його основні особливості.

Що таке депозит?

Депозит — це грошові кошти, які фізична або юридична особа передає банку на певний термін або без зазначення терміну, з метою отримання прибутку у вигляді відсотків. Вклади поділяються на кілька основних видів:

Строкові депозити — відкриваються на фіксований термін. Як правило, чим довший строк, тим вища ставка. Кошти не можна зняти до завершення дії договору без втрати відсотків.

— відкриваються на фіксований термін. Як правило, чим довший строк, тим вища ставка. Кошти не можна зняти до завершення дії договору без втрати відсотків. Ощадні (поточні) депозити — дозволяють часткове або повне зняття коштів у будь-який момент. Зручні, але мають нижчу відсоткову ставку.

— дозволяють часткове або повне зняття коштів у будь-який момент. Зручні, але мають нижчу відсоткову ставку. Депозити з можливістю поповнення — дозволяють додавати кошти впродовж терміну дії вкладу.

— дозволяють додавати кошти впродовж терміну дії вкладу. Валютні депозити — відкриваються у доларах, євро або іншій іноземній валюті. Мають нижчі ставки, але захищають від курсових коливань.

Переваги банківських вкладів

Безпека. Вклади до 200 тисяч гривень гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Прогнозований дохід. Ви заздалегідь знаєте, скільки заробите. Дисципліна заощадження. Регулярне поповнення депозиту сприяє фінансовій стабільності. Доступність. Відкрити депозит можна як у банку, так і онлайн.

Що врахувати при виборі вкладу

Валюта вкладу — гривня забезпечує вищі ставки, але більш вразлива до інфляції.

— гривня забезпечує вищі ставки, але більш вразлива до інфляції. Річна ставка — звертайте увагу на ефективну (реальну) річну ставку.

— звертайте увагу на ефективну (реальну) річну ставку. Можливість дострокового зняття — чи не втратите ви нараховані відсотки.

— чи не втратите ви нараховані відсотки. Нарахування та виплата відсотків — щомісячно, наприкінці терміну або з капіталізацією.

— щомісячно, наприкінці терміну або з капіталізацією. Надійність банку — обирайте установи з ліцензією НБУ та стабільною репутацією.

Оподаткування депозитів

В Україні доходи за депозитами обкладаються податком на доходи фізичних осіб (18%) та військовим збором (1,5%). Виплата податків зазвичай здійснюється банком автоматично.

Висновок

Банківські депозити — це ефективний інструмент збереження грошей та пасивного заробітку. Головне — грамотно обрати вид вкладу, враховуючи власні цілі, фінансові можливості та терміни. У поєднанні з фінансовою грамотністю це дозволяє досягти стабільності та впевненості у завтрашньому дні.

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