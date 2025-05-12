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Диван на коліщатках в темній вітальні

22-річний франківець вчинив наїзд на місцеву мешканку на пішохідному переході

Автор: Оксана Марушкевич
12/05/2025 13:10
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10 травня о 21: 17 годині в обласному центрі по вулиці Надрічна трапилась аварія.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Попередньо встановлено, що 22-річний франківець, керуючи автомобілем «Mazda», вчинив наїзд на 28-річну місцеву мешканку. Остання переходила проїзну частину дороги, в межах регульованого пішохідного переходу, на червоний сигнал світлофора. У результаті аварії жінка отримала травми, її госпіталізовано до лікувального закладу”, – йдеться у дописі.

Керманич – тверезий.